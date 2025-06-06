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Ларионов: срок моего контракта в СКА 1+1, начнём сразу без раскачки

Ларионов: срок моего контракта в СКА 1+1, начнём сразу без раскачки
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Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о сроке своего контракта в армейском клубе.

— На какой срок ваш контракт?
— Срок 1+1. У меня не было желания на три года, хочется дать возможность руководителям клуба посмотреть работу, чтобы двигаться дальше. Всегда проще брать контракт на три года, это подушка благополучия, но это не для меня. Поэтому решил 1+1, начнём сразу без раскачки делать ту работу, чтобы команда играла ярко и результативно, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В минувшем сезоне петербургский клуб потерпел поражение от московского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина — 2025.

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