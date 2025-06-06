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«Это открытый вопрос». Ларионов — о своём сыне Игоре в СКА

«Это открытый вопрос». Ларионов — о своём сыне Игоре в СКА
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Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос, придёт ли в команду его сын Игорь Ларионов-младший.

— Вы упомянули про детей. Все сразу стали говорить, что ваш сын придёт в СКА за вами. Он придёт?
— Этот вопрос многих беспокоит. Сын получил статус НСА. Если говорить сын или игрок, то я предпочитаю игрока. У нас сегодня нехватка умных центров, поэтому это открытый вопрос. Знаю, что по нему поступило несколько предложений от других клубов. Он вышел на рынок, и важно понять, как мы будем двигаться дальше. Позиция центра очень важна. Будем рассматривать и его позицию в этой команде, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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