Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Ларионов ответил на вопрос, кто сформировал его тренерский стиль

Игорь Ларионов ответил на вопрос, кто сформировал его тренерский стиль
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос, кто сформировал его тренерский стиль.

— На днях был юбилей Тихонова, вы с ним и побеждали, и конфликтовали. Сейчас вы смотрите на работу тренера больше его глазами? И кто сформировал ваш тренерский стиль?
— Когда проводишь большую часть карьеры в ЦСКА под руководством тренера, который имел неограниченные возможности в комплектовании команды. Многие вещи меняются, жить вчерашним днём, брать какие-то вещи…

Да, рабочая этика у Тихонова была колоссальной! Порой я завидую двум людям – это Тихонов и Боумэн. Почему? Когда стоишь на скамейке и видишь шедевры с первого ряда – это привилегия. И я хочу как тренер того же самого. Ты берёшь помаленьку у каждого, но не остаёшься в прошлом. При том успехе, который был как у игрока, ты всё равно учишься каждый день. Мне очень важно понимать другую часть тренерского дела – психология, понимание нового поколения и в то же время в итоге нужен результат. Его добиваются по-разному. В ЦСКА игроком мы восемь лет подряд были чемпионами. В «Детройте» ты понимал, что та игра давала счастье людям, это было видно на чемпионском параде после победы в Кубке Стэнли. С уважением отношусь к каждому тренеру, с кем работал. Часть той профессии, которая была в то время, всё равно входит в тебя, но со сменой эпох понимаешь, что какие-то те методы ещё работают, а какие-то уже нет, потому что сейчас новое поколение. Я это понимаю, у меня трое детей, и я применяю эти вещи в своей работе, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
«Это открытый вопрос». Ларионов — о своём сыне Игоре в СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android