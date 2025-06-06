Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос, кто сформировал его тренерский стиль.

— На днях был юбилей Тихонова, вы с ним и побеждали, и конфликтовали. Сейчас вы смотрите на работу тренера больше его глазами? И кто сформировал ваш тренерский стиль?

— Когда проводишь большую часть карьеры в ЦСКА под руководством тренера, который имел неограниченные возможности в комплектовании команды. Многие вещи меняются, жить вчерашним днём, брать какие-то вещи…

Да, рабочая этика у Тихонова была колоссальной! Порой я завидую двум людям – это Тихонов и Боумэн. Почему? Когда стоишь на скамейке и видишь шедевры с первого ряда – это привилегия. И я хочу как тренер того же самого. Ты берёшь помаленьку у каждого, но не остаёшься в прошлом. При том успехе, который был как у игрока, ты всё равно учишься каждый день. Мне очень важно понимать другую часть тренерского дела – психология, понимание нового поколения и в то же время в итоге нужен результат. Его добиваются по-разному. В ЦСКА игроком мы восемь лет подряд были чемпионами. В «Детройте» ты понимал, что та игра давала счастье людям, это было видно на чемпионском параде после победы в Кубке Стэнли. С уважением отношусь к каждому тренеру, с кем работал. Часть той профессии, которая была в то время, всё равно входит в тебя, но со сменой эпох понимаешь, что какие-то те методы ещё работают, а какие-то уже нет, потому что сейчас новое поколение. Я это понимаю, у меня трое детей, и я применяю эти вещи в своей работе, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.