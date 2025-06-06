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«Не хочется возвращаться в прошлый день». Ларионов — о менеджерской работе в «Торпедо»

«Не хочется возвращаться в прошлый день». Ларионов — о менеджерской работе в «Торпедо»
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Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о менеджерской работе в «Торпедо».

— В Нижнем вам приписывали одной из неудач, что вы взяли на себя и менеджерскую работу. Можете с этим согласиться?
— Не хочется возвращаться в прошлый день, сегодня новый день, новые реалии, новые цели. Обсуждаем с руководством дальнейшие шаги, говорить о планах пока сложно. Нужно пару недель, чтобы понять, где мы находимся и как построить боеспособную команду. Пока идёт ознакомление. Игроков в обойме надо проанализировать, а дальше будем формировать коллектив, который вы увидите в августе, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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