«Есть игроки с хорошими характеристиками, есть — с не очень». Ларионов — о селекции СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о селекционной работе армейского клуба.

— Меня порой удивляют многие вещи, которые происходят в лиге, когда люди, играющие в команде, уже имеют контракты на следующий год. Многие подписаны заранее, для меня это непонятно. Те, кто находится без контрактов, у них наверняка уже есть договоры. А если нет, я буду разговаривать со всеми. Мы по всем игрокам прошлись, есть хорошие характеристики, есть не очень. Но мне надо самому оценить. Последнее решение будет за мной, надо посмотреть и послушать игроков, насколько они готовы к тому, чтобы помогать команде стать лучше.

Буду проводить беседы. Сейчас у всех, кто в обойме, есть возможность быть в команде, а дальше мы примем решение. Есть время определить состав, который будет готов сражаться в этом сезоне. Хотим провести необычный сбор в августе, чтобы привлечь молодёжь, разбавить их опытными игроками. Наверняка кто-то нас удивит, кто-то разочарует, но лёгкой жизни не будет. За прошлые заслуги привилегий не будет. Будет интересно, сложно, но правильно и честно. Каждый получит шанс.

— В «Торпедо» вы позже выходили из отпуска, сейчас хотите начать 1 августа?

— В «Торпедо» у меня была возможность посмотреть новичков в апреле, я делал маленький лагерь. Здесь такой возможности не было, поэтому хочу посмотреть всех пораньше, подержать в руках, увидеть их потенциал. При правильной вере в игрока ты получаешь неожиданные результаты. Знаю, что многие мечтают играть в КХЛ. Все ждут, что будет комфортная жизнь, но нет. Шанс будет у каждого, кто будет на сборах, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.