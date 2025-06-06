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Американский защитник Гросс заключил контракт с «Трактором»

Американский защитник Гросс заключил контракт с «Трактором»
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Американский защитник Джордан Гросс заключил контракт с «Трактором». Об этом сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Гросс дебютировал в НХЛ, проведя в сезоне-2019/2020 две встречи за «Аризону Койотс» и отметившись одной передачей. В 2021 году стал игроком «Колорадо Эвеланш», но весь сезон провёл в АХЛ за фарм-клуб «Колорадо Иглз», где показал свой лучший сезон в карьере — 70 матчей и 75 (11+64) очков.

Далее после двух сезонов в системе «Нэшвилл Предаторз» Гросс переехал в КХЛ и летом 2024 года подписал контракт с минским «Динамо». В сезоне-2024/2025 Джордан провёл за белорусскую команду 77 игр и набрал 42 (7+35) очка за результативность при показателе полезности «+17».

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