«Было бы интересно вернуть этого мальчишку в СКА на год в аренду». Ларионов — о Демидове

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос о перспективах нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова в НХЛ.

— Ваше мнение о перспективах Демидова в НХЛ?

— Я бы хотел провести небольшой разговор с «Монреалем». Мне было бы интересно вернуть этого мальчишку на год в аренду. Поиграть ещё год в СКА – это было бы феноменально. У меня есть мысль поговорить и вернуть его ещё хотя бы на год. Не знаю, насколько это реально, но всегда можно спросить, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Демидов в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром СКА в регулярке, где набрал 49 (19+30) очков за 65 проведённых игр. Иван оказался лучшим снайпером и бомбардиром петербуржцев в плей-офф (три гола, пять очков, шесть игр) при игровом времени 17.03.