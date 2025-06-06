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Ларионов — о возможном переходе Радулова в СКА: пока рано говорить, где он будет

Ларионов — о возможном переходе Радулова в СКА: пока рано говорить, где он будет
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Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос о возможном подписании контракта с нападающим Александром Радуловым.

— Были слухи про Радулова, будете на него смотреть?
— У него глаза горят. Он один из тех, кто в любом возрасте, в любой команде играет с душой. Пока рано говорить, где он будет. Он чемпион, они сейчас гуляют по полной программе. Наверняка у него есть свои предпочтения, пока не будем трогать эту тему, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, по итогам Кубка Гагарина — 2025 Александр Радулов был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) очков за результативность.

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