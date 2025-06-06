«Любой эксперимент требует терпения». Ларионов — о совмещении в клубе молодёжи и ветеранов

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о стиле работы, при котором специалист пытается соблюсти баланс между молодыми и опытными игроками.

«Ты отталкиваешься от состава. Хочешь многие вещи делать так, как позволяет твоё видение игры. Допустим, Галенюк, он уже давно в команде, и в молодёжке у меня был. Когда я пришёл в молодёжку в первый год помогать Брагину, я никого не знал из мальчишек. Но когда ставишь вокруг правильных людей, ставишь мальчишку в пятёрку Марченко, Морозова, Подколзина, Пыленкова и Галенюка и видишь, как ярко он стал играть. Важно понимать, насколько ребята готовы расширить свои игровые горизонты, и дать им возможность играть в хоккей, который ты хочешь ставить. Но любой эксперимент требует терпения. Молодёжь, которая есть, интересная. А если соединяешь молодёжь с ветеранами, то получаешь хороший продукт. Эта гармония должна быть с первого дня, главное, чтобы работа была в наслаждение, чтобы хотелось работать ещё. Важно, чтобы атмосфера переходила на тот уровень, который ты хочешь видеть, чтобы команда шла правильным путём, была стабильна и показывала тот хоккей, который ты будешь ставить. Хотел бы прийти в «Сити», как Гвардиола, где как сборная мира. Но построить хороший продукт из того, что у тебя есть, это дорогого стоит», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.