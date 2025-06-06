Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» заключил контракт с защитником Джесси Блэкером

«Авангард» заключил контракт с защитником Джесси Блэкером
Комментарии

«Авангард» заключил контракт на два года с защитником Джесси Блэкером. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

В прошедшем сезоне КХЛ Блэкер выступал за «Автомобилист», где провёл 53 матча и набрал 18 (3+15) очков при показателе полезности «+12».

«Опытный мастер, способный одинаково хорошо играть в атаке и в защите, в большинстве и меньшинстве. Блэкер – защитник с правым хватом, что даёт больше вариантов тренерскому штабу в различных игровых ситуациях. Джесси давно выступает в КХЛ, зарекомендовал себя с лучшей стороны и по человеческим качествам, и по профессиональным. Надёжный командный игрок, мы очень рады, что он теперь в нашем клубе», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

Материалы по теме
Официально
«Авангард» обменял в «Ладу» двух нападающих на двух защитников
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android