«Авангард» заключил контракт с защитником Джесси Блэкером

«Авангард» заключил контракт на два года с защитником Джесси Блэкером. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

В прошедшем сезоне КХЛ Блэкер выступал за «Автомобилист», где провёл 53 матча и набрал 18 (3+15) очков при показателе полезности «+12».

«Опытный мастер, способный одинаково хорошо играть в атаке и в защите, в большинстве и меньшинстве. Блэкер – защитник с правым хватом, что даёт больше вариантов тренерскому штабу в различных игровых ситуациях. Джесси давно выступает в КХЛ, зарекомендовал себя с лучшей стороны и по человеческим качествам, и по профессиональным. Надёжный командный игрок, мы очень рады, что он теперь в нашем клубе», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.