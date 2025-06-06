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«Cпад начался гораздо раньше, чем в СКА». Ларионов — об игре Кузнецова

«Cпад начался гораздо раньше, чем в СКА». Ларионов — об игре Кузнецова
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Главный тренер СКА Игорь Ларионов предположил, почему у нападающего Евгения Кузнецова не получилась карьера в армейском клубе.

— В СКА играл Кузнецов, почему у него не получилась карьера в СКА и как видите его карьеру в дальнейшем?
— Трудно такое комментировать. Всегда был сторонником людей, которые играют в центре, делают неординарные вещи, играют на команду, контролируют игру в центре и зоне обороны. Что случилось, откуда пошёл спад, который начался не в этом году, а гораздо раньше. Многое не могу комментировать, меня здесь не было, но спад начался гораздо раньше. Я это видел лет шесть назад уже. Жалко, талантливый парень, который мог бы дать очень многое, быть примером для молодых, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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