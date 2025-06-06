Ларионов — об игроках СКА в НХЛ: я не сторонник никого удерживать

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об отъезде игроков армейского клуба в НХЛ.

— В НХЛ уехали ещё три игрока СКА, у нескольких ещё скоро заканчиваются контракты. Насколько мысли об НХЛ помогают СКА здесь и сейчас?

— Я не сторонник никого удерживать, НХЛ – сильнейшая лига в мире. Очень важно, чтобы наши ребята могли быть там. Это амбассадоры нашего хоккея, важно, чтобы эти ребята заняли позиции уходящих игроков – Малкина, Овечкина, Панарина, хотя ему ещё играть и играть. Демидов – крепкий парень, но ожидания сбываются не всегда. Первый успех не гарантирует успех завтра. Важно не убить парня ожиданиями и стрессом, который есть в «Монреале». Там день начинается и заканчивается хоккеем. Здесь важен мудрый подход от руководства «Монреаля», если скажут ему поиграть ещё год в СКА и вернуться туда на плей-офф, это было бы шикарно. Любой игрок системы СКА, который мечтает об НХЛ, должен понимать, что их там ждёт, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.