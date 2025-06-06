«Не будем кого-то зазывать». Ларионов — о приглашении игроков в СКА из Северной Америки

Главный тренер СКА Игорь Ларионов ответил на вопрос, планирует ли армейский клуб приглашать игроков из Северной Америки.

— Учитывая возможности СКА и ваш авторитет, будете делать акцент в том числе на 1 июля, когда откроется рынок в НХЛ?

— Это звучит красиво, но не всегда игрок с иностранной фамилией соответствует нужному уровню. 32 команды в НХЛ, уровень стал развиваться. Свободный агент из третьего-четвёртого звена в НХЛ сейчас получает большую зарплату. Говорить, что мы можем привезти игрока такого уровня, зная, что у нас есть свои такие ребята, которые могут то же самое за 10 млн, а не за 100, то смысл это делать? Ссылаться на легионеров, собрать пятёрку, которая будет феерить, а наши мальчишки будут сидеть на лавке – ради чего? Понятно, что есть амбиции, но чемпионом можно быть и по-другому. Не с теми, кто выйдет на рынок 1 июля, а кто готов, кто играет, но, может, его не замечают. Масса примеров недрафтованных, тот же Панарин. Скорее всего, не будем кого-то зазывать. Главное – амбиции и желание, приглашать не для того, чтобы человек съездил в Россию, получил деньги и улетел обратно. Важно разбираться в людях, которые хотят прийти, и что он даст команде. Важно разбираться в этих деталях.

— Акцент будет делаться на местных ребят?

— Надо посмотреть внимательно, каждая позиция требует глубокого анализа. Ты смотришь, что может дать игрок, может ли он дать ещё больше, или уже дал максимум. Сейчас не скажу, на кого будем полагаться, но два-четыре игрока, которые будут полезны… Но это не будут блокбастер-покупки. Да, можно было бы взять Макдэвида, было бы здорово, но это нереально. А брать игроков за большие деньги, которые чуть лучше, чем наши, — смысл? — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.