Игорь Ларионов рассказал, какая музыка будет в раздевалке СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, какая музыка будет в раздевалке армейского клуба.

— Какая музыка будет в раздевалке СКА, будет ли «Любэ»?

— Это обычно предпочтения игроков, это их территория. Порой поражаюсь их вкусам, но сегодня каждый слушает свою музыку в наушнике. Я из другого поколения, а сегодня мы запретили телефоны, но потом ребята попросили, чтобы слушать свою музыку. Не хочу влиять на музыку, это пусть игроки решают. Я могу только поприветствовать, если будет хороший плейлист, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В минувшем сезоне петербургский клуб потерпел поражение от московского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина — 2025.