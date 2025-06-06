Главный тренер СКА Ларионов раскрыл своё отношение к потолку зарплат

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал о своём отношении к потолку зарплат.

— Ротенберг часто ругался на потолок зарплат, ваше мнение об этом механизме?

— При самом начале моего разговора с руководством я сказал, что вопрос денег меня не интересует. Мне важно качество игроков. Когда видишь состав команды, их вложение в команду, статистику, и видишь дальше строку зарплат, то меня это беспокоит. Скажу смело – большинство игроков переоценены. Может, это дико звучит, но к этому надо прийти. Цифры бюджета меня не волнуют никак. Будет меньше – не страшно, больше – тоже не страшно, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.