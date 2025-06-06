«Будем это продвигать». Ларионов — о зелёной диете в СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что в армейском клубе будет продвигать идею диеты из овощей.

— Насколько будет активно внедряться зелёная диета и что будет с тем, кого поймают с куском мяса?

— Хорошее мясо – не проблема. Проблема с сахаром, с фастфудом. Недалеко от Питера есть хорошие фермы с органическими продуктами. Курица, зелень – часть топлива, которое необходимо игрокам. Если хочешь быть здоровым, избегать травм, это тоже часть подготовки. Будем это продвигать, это тоже культура, тем более для молодых мальчишек. Здоровое питание даёт здоровую атмосферу, силы и правильную энергетику, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.