Игорь Ларионов: Семак и Тимощук делают феноменальную работу в «Зените»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал про общение Сергеем Семаком, возглавляющим санкт-петербургский «Зенит», и его помощником Анатолием Тимощуком.

«Дружу и с Тимощуком, и с Семаком, они делают феноменальную работу в «Зените». Люблю футбол, с удовольствием приду посмотреть матч «Зенита», когда будет возможность», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Отметим, что в 30 турах РПЛ «Зенит» забил 58 голов и пропустил 18 мячей. Чемпионом России по фтуболу по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар», для которого этот титул стал первым в истории. Второе место занял клуб из Санкт-Петербурга.