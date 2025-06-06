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Игорь Ларионов: Семак и Тимощук делают феноменальную работу в «Зените»

Игорь Ларионов: Семак и Тимощук делают феноменальную работу в «Зените»
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Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал про общение Сергеем Семаком, возглавляющим санкт-петербургский «Зенит», и его помощником Анатолием Тимощуком.

«Дружу и с Тимощуком, и с Семаком, они делают феноменальную работу в «Зените». Люблю футбол, с удовольствием приду посмотреть матч «Зенита», когда будет возможность», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Отметим, что в 30 турах РПЛ «Зенит» забил 58 голов и пропустил 18 мячей. Чемпионом России по фтуболу по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар», для которого этот титул стал первым в истории. Второе место занял клуб из Санкт-Петербурга.

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