Ларионов: под меня могут прийти игроки в СКА? Скорее под команду

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, каких игроков планирует приглашать в клуб, и заявил, что будет жить с семьёй в Санкт-Петербурге.

— Можете помогать СКА ещё и как менеджер, под вас могут прийти игроки?

— Скорее не под меня, а под команду. Финансовый аспект важен, но мне важно, насколько игрок должен дать больше, чем взять. Всегда приятно получать деньги, но неприятно получать долю критики… Насколько люди готовы соответствовать цене и качеству, которые будут понимать свою цель перехода в СКА. Мне интересно поработать с ребятами, которые готовы сделать новый шаг в карьере и стать большими мастерами. Надеюсь, удастся привлечь двух-четырёх игроков – посмотрим, но привилегий ни для кого не будет. Главное, чтобы люди приходили, чтобы реализовать себя и стать лучше.

— Когда состоялся разговор с Маркеловым?

— Вроде во вторник вечером.

— Насколько обустроились в Петербурге и собираетесь ли сюда перевозить семью?

— Вчера вечером до полпервого был на телефоне, в 4:30 проснулся, прилетел в Питер. Очень интересно посмотреть «Хоккейный город», арену, структуру, что происходит за кулисами. Сегодня посмотрю всё, пообщаюсь с персоналом, кто отвечает за лёд, раздевалки. Это важные детали. Надо будет найти место для жилья, мы с супругой будем жить в Питере. Но сейчас главное — посмотреть, понять, наметить планы на сборы и подготовку команды. Осознаю, что город живёт хоккеем, будет большое внимание. Быть тренером СКА – большая ответственность. Мне важно держать контакт с болельщиками, мы играем ради них. Важно почувствовать атмосферу теплоты и любви, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.