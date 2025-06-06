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«Торпедо» подписало контракт с защитником Александром Щемеровым

«Торпедо» подписало контракт с защитником Александром Щемеровым
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«Торпедо» подписало контракт с 28-летним защитником Александром Щемеровым, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

В 18 лет дебютировал в КХЛ в составе «Автомобилиста», где провёл большую часть карьеры. В сезоне-2023/2024 игрок обороны перешёл в «Амур». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Щемеров сыграл 261 матч, в которых забросил 14 шайб и отдал 25 результативных передач с показателем полезности «-21».

Напомним, в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги нижегородская команда заняла восьмое место в Западной конференции КХЛ и проиграла в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву».

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