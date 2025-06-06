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Роман Ротенберг встретился с защитником «Юты» Михаилом Сергачёвым

Роман Ротенберг встретился с защитником «Юты» Михаилом Сергачёвым
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Бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг встретился с российским защитником «Юты Мамонт» Михаилом Сергачёвым.

Напомним, в понедельник, 2 июня, на заседании Совета директоров ХК СКА было принято решение о досрочном расторжении контракта с главным тренером Романом Ротенбергом. Лучшим результатом для Ротенберга во главе петербургского клуба оказались два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и в 2023 годах.

Михаил Сергачёв в прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги набрал 53 (15+38) очка в 77 матчах, благодаря чему оказался одновременно лучшим снайпером и лучшим ассистентом среди игроков своего амплуа из России.

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