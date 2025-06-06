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«Сочи» подписал контракт с нападающим Дмитрием Моисеевым

«Сочи» подписал контракт с нападающим Дмитрием Моисеевым
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Новичком «Сочи» стал 29-летний нападающий Дмитрий Моисеев, подписавший контракт сроком на два сезона, сообщает пресс-служба южан.

По ходу минувшего сезона форвард перешёл в «Металлург», в составе которого принял участие в 54 матчах чемпионата и плей-офф КХЛ, набрав 9 (5+4) очков. Всего в КХЛ Дмитрий Моисеев провёл 368 встреч и записал в личную статистику 77 (41+36) очков.

В прошедшем регулярном сезоне сочинский клуб занял последнее место в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, ранее пресс-служба ХК «Сочи» представила тренерский штаб команды на сезон-2025/2026 КХЛ.

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