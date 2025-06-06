Плющев: Евгений Кузнецов, видимо, подошёл к стадии, когда только говорит

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о неудачном сезоне нападающего Евгения Кузнецова в СКА.

— Думаю, что просто Евгений недооценил лигу и своих соперников. Вернулся на определённых дрожжах, в эйфории, что он – энхаэловец, который за океаном много достиг. Ну и не сумел перестроиться…

— Оказался не готовым к новым реалиям.

— По крайней мере, травмы, которые он получал, в первую очередь шли от психологии, от неготовности. Когда хоккеист не совсем готов к борьбе, то получает повреждения на родном месте, что и происходило. Наверное, Кузнецов ещё и недопонял суть своего приглашения в СКА. Посчитал, что его имя будет играть бо́льшую роль, чем он сам на площадке. Отсюда и все проблемы. При этом до последнего тренерский штаб доверял Кузнецову, выпускал постоянно в большинстве. Хотя сыграл уралец в этом элементе совсем не так, как требовалось.

— Кузнецова подписывали как лидера в очередной раз обновлённой команды. И он эти надежды не оправдал?

— Да, его подписывали как лидера, который потащит за собой в сложную минуту команду. Но его бесконечные травмы, обиды на судей, на соперников, зацепки с ними ни к чему хорошему не привели. В своё время Тарасов говорил: «У игрока есть несколько стадий карьеры. Когда он играет, когда говорит и играет, и когда только говорит». Кузнецов, видимо, подошёл к последней, когда стал предъявлять претензии всем: судьям, партнёрам, соперникам, — цитирует Плющева «Спорт уик-энд».