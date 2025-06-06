Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев: Евгений Кузнецов, видимо, подошёл к стадии, когда только говорит

Плющев: Евгений Кузнецов, видимо, подошёл к стадии, когда только говорит
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о неудачном сезоне нападающего Евгения Кузнецова в СКА.

— Думаю, что просто Евгений недооценил лигу и своих соперников. Вернулся на определённых дрожжах, в эйфории, что он – энхаэловец, который за океаном много достиг. Ну и не сумел перестроиться…

— Оказался не готовым к новым реалиям.
— По крайней мере, травмы, которые он получал, в первую очередь шли от психологии, от неготовности. Когда хоккеист не совсем готов к борьбе, то получает повреждения на родном месте, что и происходило. Наверное, Кузнецов ещё и недопонял суть своего приглашения в СКА. Посчитал, что его имя будет играть бо́льшую роль, чем он сам на площадке. Отсюда и все проблемы. При этом до последнего тренерский штаб доверял Кузнецову, выпускал постоянно в большинстве. Хотя сыграл уралец в этом элементе совсем не так, как требовалось.

— Кузнецова подписывали как лидера в очередной раз обновлённой команды. И он эти надежды не оправдал?
— Да, его подписывали как лидера, который потащит за собой в сложную минуту команду. Но его бесконечные травмы, обиды на судей, на соперников, зацепки с ними ни к чему хорошему не привели. В своё время Тарасов говорил: «У игрока есть несколько стадий карьеры. Когда он играет, когда говорит и играет, и когда только говорит». Кузнецов, видимо, подошёл к последней, когда стал предъявлять претензии всем: судьям, партнёрам, соперникам, — цитирует Плющева «Спорт уик-энд».

Материалы по теме
«Cпад начался гораздо раньше, чем в СКА». Ларионов — об игре Кузнецова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android