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Даррен Диц высказался о своём переходе в минское «Динамо»

Даррен Диц высказался о своём переходе в минское «Динамо»
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Канадский защитник минского «Динамо» Даррен Диц поделился своими эмоциями после подписания контракта с белорусским клубом.

«Рад стать игроком «Динамо». Я и моя семья очень довольны. Со свежими силами начинаем новую главу в жизни и новый этап моей карьеры в Минске.

Многие факторы повлияли на мой выбор. Думаю, они очевидны для любого человека. Когда ты отправляешься в новый город, в новую страну, то хочешь, чтобы это было чистое и безопасное место, чтобы семье там было комфортно. Также важно установить хорошее общение с руководством, тренерами и игроками, чтобы интегрироваться в команду. Минское «Динамо» соответствует всем этим пунктам.

Знаю многих игроков нынешнего состава «Динамо», ведь я в КХЛ провёл девять сезонов. Больше всего знаю Зака Фукале, мы вместе играли в АХЛ. Также мы оба задрафтованы «Монреалем», вместе были на кэмпах. Буду рад вновь увидеть Зака в Минске спустя столько лет. Забавно, что хоккейный мир так тесен», — приводит слова Дица пресс-служба клуба.

31-летний хоккеист сезон-2024/2025 начинал в «Авангарде», а завершил в «Автомобилисте». Суммарно провёл 56 матчей, в которых набрал 14 (1+13) очков.

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