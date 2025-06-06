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Щитов: не скажу, что Фукале — лучший вратарь КХЛ

Щитов: не скажу, что Фукале — лучший вратарь КХЛ
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Бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов оценил уровень голкипера минского «Динамо» Зака Фукале.

«Я не скажу, что он лучший, скажу так: он один из лучших вратарей КХЛ. Потому что у нас есть также хорошие голкиперы, в том же ярославском «Локомотиве» Исаев выиграл Кубок Гагарина. Поэтому я не скажу, что он лучший. У нас есть несколько хороших вратарей, и Фукале к ним относится», — приводит слова Щитова LiveResult.

Напомним, в четверг, 5 июня, стало известно об уходе канадского голкипера из челябинского клуба. Тогда же было объявлено о переходе 30-летнего хоккеиста в минское «Динамо».

Фукале провёл за «Трактор» два сезона, в которых принял участие в 127 матчах, одержал 72 победы с процентом отражённых бросков 92,5 и с коэффициентом надёжности 2.25. «Трактор» завершил сезон поражением в финальной серии Кубка Гагарина от «Локомотива» в пяти матчах.

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