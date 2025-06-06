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Павла Дацюка и Алексея Морозова ввели в Зал славы отечественного хоккея

Павла Дацюка и Алексея Морозова ввели в Зал славы отечественного хоккея
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Олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли Павла Дацюка и двукратного чемпиона мира, ныне президента КХЛ Алексея Морозова ввели в Зал славы отечественного хоккея. Об этом сообщается в телеграм-канале ФХР.

Дацюк — олимпийский чемпион 2018 года, чемпион России в составе московского «Динамо», обладатель Кубка Гагарина в составе СКА. Также выступал за казанский «Ак Барс», ЦСКА и «Автомобилист». В НХЛ Павел играл за «Детройт Ред Уингз», в составе которого стал обладателем Кубка Стэнли в 2002 и 2008 годах. В 2024 году он был введен в Зал хоккейной славы в Торонто.

Морозов — серебряный призёр Олимпиады 1998 года, двукратный победитель и бронзовый призёр чемпионатов мира. В составе казанского «Ак Барса» он дважды выигрывал Кубок Гагарина, по разу становился чемпионом России и обладателем Кубка европейских чемпионов. Также Морозов выступал за столичные «Крылья Советов» и ЦСКА, в НХЛ играл за «Питтсбург Пингвинз». С 2020 года является президентом Континентальной хоккейной лиги.

Зал славы отечественного хоккея был учреждён Федерацией хоккея России 21 января 2004 года с целью увековечить имена людей, которые внесли значительный вклад в развитие хоккея в России и его популяризации.

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