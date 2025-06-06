Стали известны имена новых членов Зала славы отечественного хоккея

В пятницу, 6 июня, состоялась церемония введения в Зал славы отечественного хоккея. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации хоккея России. Золотые перстни новым членам Зала славы вручил президент ФХР Владислав Третьяк.

В Зал славы среди игроков были введены участник Суперсерии 1972 года, трёхкратный чемпион мира Вячеслав Анисин, двукратный чемпион мира Юрий Фёдоров и бронзовый призёр чемпионата мира 2001 года Жанна Щелчкова.

Новым членом Зала славы также стал врач Валерий Конов за вклад в развитие и популяризацию хоккея. Посмертное признание получили судья Наум Резников, бывший массажист сборной СССР и «Детройт Ред Уингз» Сергей Чекмарёв и тренер Сергей Николаев.

«Сегодня действительно историческое событие для нашего хоккея, и, в частности, для каждого, кто сегодня наденет золотой перстень. Действительно, вы очень много сделали. Вы достойные, и всех я хочу от имени Федерации и от себя лично поздравить. Вы по крупицам своё имя делали, и это очень важно, что вы сегодня продолжаете.

Вы все, кто сегодня здесь, делаете очень много для развития нашего хоккея, а хоккей — это наша национальная гордость. Я хочу сказать, что вы и наши прославленные ветераны, которые уже члены Зала славы, очень много сделали и внесли большой вклад.

И самое главное, что сегодня молодые ребята, которые здесь присутствуют, будут брать пример с вас. Потому что есть цель, а цель всегда у хоккеиста — это быть лучшим, стать чемпионом. И вы это сделали. И в своих клубах, и за сборную, когда играли. Поэтому ещё раз хотел бы пожелать здоровья, удачи, благополучия вам, вашим семьям и пожелать нам вернуться быстрее в международный хоккей, в олимпийский хоккей и, конечно, пожелать нам победы всегда и везде. Ещё раз большое вам спасибо. Мои поздравления», — сказал Третьяк во время церемонии.