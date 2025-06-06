Рушан Рафиков продлил контракт с «Локомотивом»

Защитник ярославского «Локомотива» Рушан Рафиков продлил контракт с клубом ещё на два года. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

30-летний Рафиков выступает за ярославский клуб с 2015 года. За это время игрок обороны провёл 605 матчей за команду, став лидером среди защитников по количеству сыгранных матчей за ярославскую команду в КХЛ. За это время Рушан набрал 199 (58+141) очков.

В прошлом сезоне игрок обороны в регулярке провёл 64 встречи, в которых забросил шесть шайб и отдал 16 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина на счету Рафикова 21 встреча, хоккеист записал на свой счёт 5 (2+3) результативных очков.