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Питер Дебур уволен с поста главного тренера «Далласа»

Питер Дебур уволен с поста главного тренера «Далласа»
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Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл объявил, что Питер Дебур освобождён от обязанностей главного тренера.

«После тщательного размышления мы пришли к выводу, что в нашей раздевалке необходим новый голос, который приблизит нас к цели — победе в Кубке Стэнли. Мы хотели бы поблагодарить Питера за всё, чего он помог достичь нашей организации за последние три сезона, и пожелать ему всего самого наилучшего в будущем», — приводит слова Нилла пресс‑служба клуба.

Под руководством 56‑летнего специалиста «Даллас» три года подряд выходил в полуфинал Кубка Стэнли. В этом сезоне команда проиграла «Эдмонтон Ойлерз» (1–4 в серии).

Ранее Дебур возглавлял «Флориду Пантерз», «Нью‑Джерси Девилз», «Сан‑Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс».

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