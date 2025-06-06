«Надежда умирает последней». Третьяк — о возможности участия сборной России на ОИ-2026

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил надежду на допуск российских хоккеистов на Олимпиаду 2026 года.

«Надежда умирает последней. Может, ещё что-то случится. Ещё всё может перевернуться. Конечно, надежды мало, но она есть. Ещё до Олимпиады целый год, поэтому поживём — увидим», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милан и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд. Ранее президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф подтвердил, что сборная России не примет участия в Олимпийских играх 2026 года. Российскую сборную на турнире должна заменить сборная Франции.