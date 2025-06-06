«Тампа» объявила о назначении обладателя Кубка Стэнли Хайнота помощником главного тренера

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа объявил о назначении Дэна Хайнота на должность помощника главного тренера Джона Купера.

48-летний Хайнот провёл прошлый сезон в аналогичной должности в «Колорадо Иглз» из АХЛ. Он начал свою тренерскую карьеру в «Коламбус Блю Джекетс» в сезоне-2010/2011. В 2018 году он присоединился к программе развития сборной США в качестве помощника тренера для команд U17 и U18. Последняя завоевала бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира 2019 года. Также Хайнот работал в «Нэшвилл Предаторз» в качестве помощника тренера в сезоне-2020/2021.

Будучи игроком, Хайнот отыграл 503 матча регулярного сезона за «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз», забив 38 голов и сделав 52 паса. Он также принял участие в 72 играх плей-офф Кубка Стэнли, в которых набрал 15 (6+11) очков. Вместе с «лавинами» Хайнот выиграл Кубок Стэнли в 2001 году, отыграв во всех 23 матчах плей-офф.