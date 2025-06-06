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ВХЛ утвердила состав участников и структуру чемпионата на сезон‑2025/2026

Состав участников и структура проведения OLIMPBET Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) в сезоне-2025/2026 остались без изменений. Об этом сообщает пресс-служба ВХЛ.

В следующем сезоне в турнире примут участие 33 российских клуба. Команды проведут по 64 матча по круговой системе (по 32 дома и 32 на выезде).

Состав участников:

1. АКМ, Тульская область

2. «Барс», Казань

3. «Буран», Воронеж

4. «Горняк-УГМК», Верхняя Пышма

5. «Дизель», Пенза

6. «Динамо-Алтай», Барнаул

7. «Динамо», Санкт-Петербург

8. «Зауралье», Курган

9. «Звезда», Москва

10. «Ижсталь», Ижевск

11. «Кристалл», Саратов

12. «Магнитка», Магнитогорск

13. «Металлург», Новокузнецк

14. «Молот», Пермь

15. «Нефтяник», Альметьевск

16. «Норильск», Норильск

17. «Олимпия», Кирово-Чепецк

18. «Омские Крылья», Омск

19. «Ростов», Ростов-на-Дону

20. «Рубин», Тюмень

21. «Рязань-ВДВ», Рязань

22. «СКА-Нева», Санкт-Петербург

23. «Сокол», Красноярск

24. «Торос», Нефтекамск

25. «Торпедо-Горький», Нижний Новгород

26. «Тамбов», Тамбов

27. «Химик», Воскресенск

28. ЦСК ВВС, Самара

29. «Челны», Набережные Челны

30. «Челмет», Челябинск

31. «Югра», Ханты-Мансийск

32. «Южный Урал», Оренбургская область

33. «Юнисон-Москва», Москва

В прошедшем сезоне победу одержало нижегородское «Торпедо-Горький», которое впервые стало обладателем Кубка Чемпиона России. Серебряным призёром стал «Химик» из Воскресенска. Бронзовые медали завоевало санкт-петербургское «Динамо».