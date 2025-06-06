Маккиннон и Пастрняк — в числе кандидатов на звание лучшего игрока года по версии ИИХФ

Комитет Международной федерации хоккея (ИИХФ) объявил имена шести финалистов на звание лучшего игрока года по версии ИИХФ в сезоне-2024/2025.

В список вошли швейцарские нападающие Свен Андригетто и Денис Мальгин (оба — «Цюрих Лайонс»), два американца — форвард Клейтон Келлер («Юта Мамонт») и вратарь Джереми Свейман («Бостон Брюинз»), канадский нападающий Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») и чешский форвард Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»).

Данная награда вручается каждый год игроку, который наилучшим образом продемонстрировал исключительное мастерство, решимость, командный успех и спортивный характер на льду и за его пределами в течение указанного сезона.

Игрок должен принять участие как минимум в одном турнире ИИХФ любого уровня в сезоне. Достижения в течение всей карьеры не имеют значения при голосовании. Кандидаты отбираются только на основе достижений за прошедший год.

Голосование будет проводиться среди СМИ (70%) и членов ИИХФ (30%) и завершится 13 июня. Победитель в номинации «Игрок года» по версии ИИХФ-2024/2025 будет объявлен вскоре после завершения голосования.