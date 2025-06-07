«Эдмонтон» — «Флорида»: онлайн-трансляция 2-го матча финала Кубка Стэнли начнётся в 3:00

В ночь на 7 июня на льду стадиона «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоится второй матч финальной серии Кубка Стэнли между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флорида Пантерз». Встреча начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт в серии 1-0 в пользу «нефтяников».

Отметим, что команды встречаются в финале плей-офф Национальной хоккейной лиги второй год подряд. В розыгрыше Кубка Стэнли — 2024 победу в семи матчах одержала «Флорида» со счётом 4-3.

Напомним, в полуфинале плей-офф НХЛ «Эдмонтон» одолел «Даллас Старз» (4-1). «Флорида» в 1/2 финала Кубка Стэнли была сильнее «Каролины Харрикейнз» (4-1).