Морозов высказался о включении в Зал славы отечественного хоккея

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о введении в Зал славы отечественного хоккея. В пятницу, 6 июня, в Сочи состоялась церемония включения новых членов в Зал славы.

«Хочу сказать слова благодарности Федерации хоккея России, что так высоко оценили мою карьеру и то, чего мы вместе достигли. Очень волнительно встать в одни ряды с нашими прославленными ветеранами, легендами российского и советского хоккея. Мы вместе одна большая хоккейная семья.

Хочу сказать слова благодарности родителям, которые привели нас с братом в хоккей, благодарен тренерам, партнёрам, с которыми мы вместе делили радость побед и разделяли горечь поражений. Без наших болельщиков не было бы никаких побед, они заставляли выкладываться на 100%. Спасибо моей семье, которая меня поддерживала на протяжении всей карьеры и поддерживает сейчас», – приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

Морозов — серебряный призёр Олимпиады 1998 года, двукратный победитель и бронзовый призёр чемпионатов мира. В составе казанского «Ак Барса» он дважды выигрывал Кубок Гагарина, по разу становился чемпионом России и обладателем Кубка европейских чемпионов. Также Морозов выступал за столичные «Крылья Советов» и ЦСКА, в НХЛ играл за «Питтсбург Пингвинз». С 2020 года является президентом Континентальной хоккейной лиги.