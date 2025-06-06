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ВХЛ назвала лауреатов сезона-2024/2025 во всех номинациях

ВХЛ назвала лауреатов сезона-2024/2025 во всех номинациях
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Всероссийская хоккейная лига в своём телеграм-канале объявила лауреатов сезона-2024/2025 во всех 10 номинациях.

Лучшим вратарём был признан Евгений Ярославлев из санкт-петербургского «Динамо». Лучший защитник — Георгий Бердюков («Динамо» Санкт-Петербург). Лучший нападающий лиги — Егор Чезганов («Химик»). Лучшим новичком признан Дмитрий Дагестанский («Торпедо-Горький»). Лучший бомбардир — Алексей Митрофанов («Буран»).

Лучшим тренером стал Алексей Исаков («Торпедо-Горький»). Лучшим руководителем признан Александр Харламов. Лучший главный судья — Алексей Светилов. Лучший линейный судья — Мирослав Скугарев.

Приз имени Анатолия Фирсова получил Алексей Митрофанов («Буран»).

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