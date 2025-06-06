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Российский форвард Гридин признан лучшим новичком Главной юниорской лиги Квебека

Российский форвард Гридин признан лучшим новичком Главной юниорской лиги Квебека
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Российский нападающий Матвей Гридин признан лучшим новичком Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL). Об этом сообщает пресс‑служба лиги. 19‑летний россиянин стал обладателем «Сидни Кросби Трофи».

В сезоне-2024/2025 Гридин набрал 79 (36+43) очков в 56 играх регулярного чемпионата за «Шавиниган Катарактес» при полезности «+31». В плей-офф он заработал 17 (8+9) очков в 16 матчах.

Напомним, «Калгари Флэймз» выбрал форварда под общим 28‑м номером на драфте НХЛ ‑ 2024. В июле 2024 года он подписал контракт новичка с клубом на три года.

«Шавиниган Катарактес» в прошедшем сезоне проиграл в полуфинале турнира «Римоуски Океаник» в серии из семи матчей.

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