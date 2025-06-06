Российский форвард Гридин признан лучшим новичком Главной юниорской лиги Квебека

Российский нападающий Матвей Гридин признан лучшим новичком Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL). Об этом сообщает пресс‑служба лиги. 19‑летний россиянин стал обладателем «Сидни Кросби Трофи».

В сезоне-2024/2025 Гридин набрал 79 (36+43) очков в 56 играх регулярного чемпионата за «Шавиниган Катарактес» при полезности «+31». В плей-офф он заработал 17 (8+9) очков в 16 матчах.

Напомним, «Калгари Флэймз» выбрал форварда под общим 28‑м номером на драфте НХЛ ‑ 2024. В июле 2024 года он подписал контракт новичка с клубом на три года.

«Шавиниган Катарактес» в прошедшем сезоне проиграл в полуфинале турнира «Римоуски Океаник» в серии из семи матчей.