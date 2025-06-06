Каменский: Демидов уехал в НХЛ, чтобы расти, если там не получится — будем ждать здесь

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский высказался о выступлении нападающего «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова в НХЛ.

«Конечно, Игорь Николаевич Ларионов хочет такого игрока получить, но хоккеист сам будет решать. И болельщики хотели бы его видеть в КХЛ, но он уехал в НХЛ, чтобы расти. Если у него там что-то не получится, то будем его здесь ждать.

Он ещё очень мало игр провёл там и, наверное, ещё не понял НХЛ до конца. В семи матчах он выглядел прилично. Он больше в плей-офф свои силы попробовал и наверняка хочет провести полный регулярный чемпионат за океаном», — приводит слова Каменского Legalbet.

Напомним, Демидов в апреле подписал с «Монреалем» трёхлетний контракт новичка и дебютировал в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3). Всего россиянин сыграл за «Канадиенс» семь встреч (с учётом плей-офф), в которых набрал 4 (1+3) очка.