Овечкин проверил ход строительства своей академии в Москве

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил место стройки собственной академии хоккея в Москве и проверил ход строительства.

«Приехал проверить ход строительства академии хоккея! Могу сказать одно: всё по плану, работа кипит! Закладываем фундамент для будущих чемпионов!» — приводит слова Овечкина телеграм-канал команды Александра.

Напомним, хоккеист прилетел в Россию 24 мая. В среду, 4 июня, Овечкин посетил здание Совета Федерации РФ и встретился с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко

6 апреля 2025 года Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ, забросив 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах лиги и став лучшим снайпером в истории НХЛ.