Якупов — о Радулове: в НХЛ он пушистый ездил, на судей особо внимания не обращал

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов высказался об отношении форварда «Локомотива» Александра Радулова к судьям.

– А Радулов в НХЛ с судьями так же общался, как в КХЛ?

– Не, он там всегда пушистый ездил (улыбается). Катал свою работу, делал её хорошо и на судей особо внимания не обращал. Это в КХЛ он их кошмарит, поливает по полной. Я иногда смотрю выпуски программы «Хороший гол». Он с ними так разговаривает, что мне их даже жалко моментами становится, – приводит слова Якупова «Татар-информ».

Напомним, по итогам Кубка Гагарина — 2025 Александр Радулов был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина — 2025. Всего в завершившемся плей-офф на счету нападающего 21 матч и 16 (7+9) очков за результативность.