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Никита Щитов высказался о хоккейных турнирах без сборной России

Никита Щитов высказался о хоккейных турнирах без сборной России
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Бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов ответил на вопрос, насколько ухудшились международные турниры по хоккею без российской сборной.

«Ну вот честно вам скажу, можно привести пример последнего турнира, и я разочаровался в последнем чемпионате мира. Нет той атмосферы на играх. Когда сборная России находится на соревнованиях, она является раздражителем для всех, и игры становятся качественнее, а борьба совсем другая», – приводит слова Щитова Vprognoze.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.

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