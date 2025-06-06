Никита Щитов высказался о хоккейных турнирах без сборной России

Бывший игрок клубов КХЛ Никита Щитов ответил на вопрос, насколько ухудшились международные турниры по хоккею без российской сборной.

«Ну вот честно вам скажу, можно привести пример последнего турнира, и я разочаровался в последнем чемпионате мира. Нет той атмосферы на играх. Когда сборная России находится на соревнованиях, она является раздражителем для всех, и игры становятся качественнее, а борьба совсем другая», – приводит слова Щитова Vprognoze.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.