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Бобровский сократил отставание от рекорда Василевского среди россиян в КС до семи матчей

Бобровский сократил отставание от рекорда Василевского среди россиян в КС до семи матчей
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В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз». Для российского голкипера гостей Сергея Бобровского этот матч стал 113-м в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
07 июня 2025, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1-й период
2 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Шмидт, Родригес) – 02:06 (pp)     1:1 Кейн (Арвидссон, Бушар) – 07:38     2:1 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 09:19     2:2 Джонс (Луостаринен, Шмидт) – 11:37    

Бобровский сократил отставание от соотечественника Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету которого 120 встреч в розыгрыше Кубка Стэнли, до семи матчей. Василевский по-прежнему удерживает рекорд по числу матчей в плей-офф среди российских вратарей.

На момент написания новости идёт начало первого периода, счёт встречи 1:0 в пользу «Флориды».

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