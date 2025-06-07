Бобровский сократил отставание от рекорда Василевского среди россиян в КС до семи матчей

В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит второй матч финала Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Флориду Пантерз». Для российского голкипера гостей Сергея Бобровского этот матч стал 113-м в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Бобровский сократил отставание от соотечественника Андрея Василевского из «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету которого 120 встреч в розыгрыше Кубка Стэнли, до семи матчей. Василевский по-прежнему удерживает рекорд по числу матчей в плей-офф среди российских вратарей.

На момент написания новости идёт начало первого периода, счёт встречи 1:0 в пользу «Флориды».