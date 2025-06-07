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Сэм Беннетт обновил рекорд «Флориды» в Кубке Стэнли всех времён

Сэм Беннетт обновил рекорд «Флориды» в Кубке Стэнли всех времён
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Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт, отметившийся голом в первом периоде второго матча финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз», обновил тем самым рекорд Кубка Стэнли в рамках франшизы «Пантерз». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
07 июня 2025, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1-й период
2 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Шмидт, Родригес) – 02:06 (pp)     1:1 Кейн (Арвидссон, Бушар) – 07:38     2:1 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 09:19     2:2 Джонс (Луостаринен, Шмидт) – 11:37    

Шайба Беннетта стала для канадца 13-й в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Таким образом, Сэм обновил лучший клубный результат по числу голов в рамках одного сезона розыгрыша плей-офф НХЛ. Ранее рекорд «Пантерз» по голам в одном плей-офф НХЛ принадлежал ему же и был установлен в первом матче текущего розыгрыша соревнований.

Отметим, до нынешнего Кубка Стэнли данное достижение принадлежало Мэттью Ткачуку (11 голов в 2023 году) и Картеру Вераге (11 — в 2024-м).

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу «Флориды». Встреча проходит в канадском Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс».

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