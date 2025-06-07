Сэм Беннетт обновил рекорд «Флориды» в Кубке Стэнли всех времён

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт, отметившийся голом в первом периоде второго матча финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз», обновил тем самым рекорд Кубка Стэнли в рамках франшизы «Пантерз». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Шайба Беннетта стала для канадца 13-й в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Таким образом, Сэм обновил лучший клубный результат по числу голов в рамках одного сезона розыгрыша плей-офф НХЛ. Ранее рекорд «Пантерз» по голам в одном плей-офф НХЛ принадлежал ему же и был установлен в первом матче текущего розыгрыша соревнований.

Отметим, до нынешнего Кубка Стэнли данное достижение принадлежало Мэттью Ткачуку (11 голов в 2023 году) и Картеру Вераге (11 — в 2024-м).

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу «Флориды». Встреча проходит в канадском Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс».

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