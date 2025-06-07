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Форвард «Флориды» Беннетт установил новый рекорд по голам на выезде в Кубке Стэнли

Форвард «Флориды» Беннетт установил новый рекорд по голам на выезде в Кубке Стэнли
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Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт, отметившийся заброшенной шайбой в первом периоде второго матча финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз», установил тем самым новый рекорд Кубка Стэнли по числу голов в выездных матчах. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
07 июня 2025, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Шмидт, Родригес) – 02:07 (pp)     1:1 Кейн (Арвидссон, Бушар) – 07:39     2:1 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 09:19     2:2 Джонс (Луостаринен, Шмидт) – 11:37     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 12:37 (pp)     3:3 Куликов (Вераге, Джонс) – 28:23     3:4 Маршан (Лунделль) – 32:09 (sh)    

Шайба Беннетта стала для канадца 12-й в гостях текущем розыгрыше Кубка Стэнли, что отныне является лучшим результатам по голам на выезде в одном плей-офф. Таким образом, Сэм превзошёл показатель, который семь лет назад установил форвард «Виннипег Джетс» Марк Шайфли (11).

Всего у Беннетта 13 голов в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее он также установил рекорд клуба по голам в одном сезоне плей-офф НХЛ.

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