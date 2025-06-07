Форвард «Флориды» Беннетт установил новый рекорд по голам на выезде в Кубке Стэнли
Поделиться
Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт, отметившийся заброшенной шайбой в первом периоде второго матча финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз», установил тем самым новый рекорд Кубка Стэнли по числу голов в выездных матчах. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
07 июня 2025, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Шмидт, Родригес) – 02:07 (pp) 1:1 Кейн (Арвидссон, Бушар) – 07:39 2:1 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 09:19 2:2 Джонс (Луостаринен, Шмидт) – 11:37 3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 12:37 (pp) 3:3 Куликов (Вераге, Джонс) – 28:23 3:4 Маршан (Лунделль) – 32:09 (sh)
Шайба Беннетта стала для канадца 12-й в гостях текущем розыгрыше Кубка Стэнли, что отныне является лучшим результатам по голам на выезде в одном плей-офф. Таким образом, Сэм превзошёл показатель, который семь лет назад установил форвард «Виннипег Джетс» Марк Шайфли (11).
Всего у Беннетта 13 голов в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее он также установил рекорд клуба по голам в одном сезоне плей-офф НХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 июня 2025
-
04:58
-
04:34
-
04:18
-
04:03
-
03:51
-
03:33
-
03:28
-
00:00
- 6 июня 2025
-
23:33
-
23:06
-
22:42
-
22:24
-
22:00
-
21:27
-
21:09
-
20:33
-
20:06
-
19:28
-
18:51
-
18:31
-
18:18
-
18:06
-
17:33
-
17:16
-
16:42
-
16:18
-
15:47
-
15:20
-
15:04
-
14:59
-
14:47
-
14:31
-
14:13
-
13:48
-
13:45