Форвард «Флориды» Беннетт установил новый рекорд по голам на выезде в Кубке Стэнли

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт, отметившийся заброшенной шайбой в первом периоде второго матча финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз», установил тем самым новый рекорд Кубка Стэнли по числу голов в выездных матчах. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Шайба Беннетта стала для канадца 12-й в гостях текущем розыгрыше Кубка Стэнли, что отныне является лучшим результатам по голам на выезде в одном плей-офф. Таким образом, Сэм превзошёл показатель, который семь лет назад установил форвард «Виннипег Джетс» Марк Шайфли (11).

Всего у Беннетта 13 голов в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее он также установил рекорд клуба по голам в одном сезоне плей-офф НХЛ.

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