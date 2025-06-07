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Бобровский обошёл двух легенд НХЛ среди вратарей по матчам в розыгрышах Кубка Стэнли

Бобровский обошёл двух легенд НХЛ среди вратарей по матчам в розыгрышах Кубка Стэнли
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Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский принимает участие во втором матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз», который проходит в эти минуты в канадском Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс». На момент написания новости идёт первый период. Счёт 3:2 в пользу хозяев.

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
07 июня 2025, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Шмидт, Родригес) – 02:07 (pp)     1:1 Кейн (Арвидссон, Бушар) – 07:39     2:1 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 09:19     2:2 Джонс (Луостаринен, Шмидт) – 11:37     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 12:37 (pp)     3:3 Куликов (Вераге, Джонс) – 28:23     3:4 Маршан (Лунделль) – 32:09 (sh)    

Так, данная игра для Бобровского стала 113-й за карьеру в Кубках Стэнли. Благодаря сегодняшнему появлению в воротах российский голкипер переместился на чистую 16-ю строчку в истории североамериканской лиги по матчам в плей-офф среди вратарей. Сегодня Бобровский обошёл показатели Кена Драйдена и Жака Планта. Ближайшей целью для Сергея является показатель Гленна Холла (115).

Рекорд среди вратарей по количеству проведённых матчей в плей-офф НХЛ принадлежит Патрику Руа с 247 играми. В тройке лучших также находятся Мартин Бродо с 205 матчами и Марк-Андре Флёри, сыгравший 170 раз. Замыкают пятёрку лучших Эд Бельфор (161) и Грант Фюр (150).

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