Во втором финальном матче Кубка Стэнли было заброшено пять шайб за первые 13 минут

В эти минуты на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит второй финальный матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантерз» (3:2).

За 13 минут первого периода команды забили пять голов. В составе «Эдмонтона» отличились канадские форвард Эвандер Кейн и защитник Эван Бушар, а также звёздный немецкий нападающий Леон Драйзайтль. Отметим, на счету Коннора Макдэвида две результативные передачи.

У «Флориды» заброшенными шайбами отметились канадский форвард Сэм Беннетт и американский защитник Сет Джонс.

На момент написания новости завершился первый период.