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Во втором финальном матче Кубка Стэнли было заброшено пять шайб за первые 13 минут

Во втором финальном матче Кубка Стэнли было заброшено пять шайб за первые 13 минут
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В эти минуты на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) проходит второй финальный матч финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Эдмонтон Ойлерз» и «Флоридой Пантерз» (3:2).

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
07 июня 2025, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Шмидт, Родригес) – 02:07 (pp)     1:1 Кейн (Арвидссон, Бушар) – 07:39     2:1 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 09:19     2:2 Джонс (Луостаринен, Шмидт) – 11:37     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 12:37 (pp)     3:3 Куликов (Вераге, Джонс) – 28:23     3:4 Маршан (Лунделль) – 32:09 (sh)    

За 13 минут первого периода команды забили пять голов. В составе «Эдмонтона» отличились канадские форвард Эвандер Кейн и защитник Эван Бушар, а также звёздный немецкий нападающий Леон Драйзайтль. Отметим, на счету Коннора Макдэвида две результативные передачи.

У «Флориды» заброшенными шайбами отметились канадский форвард Сэм Беннетт и американский защитник Сет Джонс.

На момент написания новости завершился первый период.

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«Эдмонтон» — «Флорида», второй матч. Так же весело, как и в первой встрече
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