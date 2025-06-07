Макдэвид повторил достижение в плей-офф НХЛ, ранее покорявшееся лишь Гретцки и Мессье

28-летний звёздный канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во втором матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз» сделал две результативные передачи и стал третьим игроком лиги, которому удалось набрать три раза и более 30 очков в Кубке Стэнли. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

По информации лиги, шесть раз по 30 очков в Кубке Стэнли удавалось набрать легендарному хоккеисту НХЛ Уэйну Гретцки и трижды в плей-офф набирал 30 очков бывший канадский форвард Марк Мессье.

На момент написания новости идёт второй период встречи, счёт — 3:2 в пользу канадской команды.