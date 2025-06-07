Макдэвид повторил достижение в плей-офф НХЛ, ранее покорявшееся лишь Гретцки и Мессье
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28-летний звёздный канадский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во втором матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Флоридой Пантерз» сделал две результативные передачи и стал третьим игроком лиги, которому удалось набрать три раза и более 30 очков в Кубке Стэнли. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
07 июня 2025, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Шмидт, Родригес) – 02:07 (pp) 1:1 Кейн (Арвидссон, Бушар) – 07:39 2:1 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 09:19 2:2 Джонс (Луостаринен, Шмидт) – 11:37 3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 12:37 (pp) 3:3 Куликов (Вераге, Джонс) – 28:23 3:4 Маршан (Лунделль) – 32:09 (sh)
По информации лиги, шесть раз по 30 очков в Кубке Стэнли удавалось набрать легендарному хоккеисту НХЛ Уэйну Гретцки и трижды в плей-офф набирал 30 очков бывший канадский форвард Марк Мессье.
На момент написания новости идёт второй период встречи, счёт — 3:2 в пользу канадской команды.
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