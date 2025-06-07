Куликов опередил Подколзина, став первым россиянином с голом в текущей финальной серии КС

Рссийский защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов отличился заброшенной шайбой во втором периоде второго матча финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз», который проходит в эти минуты в канадском Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс». На момент написания новости идёт второй период. Счёт 4:3 в пользу гостей.
Таким образом, 34-летний Куликов стал первым россиянином, который забросил шайбу в текущем розыгрыше финала Кубка Стэнли. Всего среди российских хоккеистов, кроме Куликова, в решающую стадию вышли голкипер «пантер» Сергей Бобровский и нападающий канадской команды Василий Подколзин. 23-летний форвард «Ойлерз» на данный момент голов не забивал, однако набрал результативный балл в первом матче серии, отдав голевой пас.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего в активе Куликова два гола и три результативные передачи в 19 матчах сезона в плей-офф НХЛ.
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