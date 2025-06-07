Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Куликов опередил Подколзина, став первым россиянином с голом в текущей финальной серии КС

Куликов опередил Подколзина, став первым россиянином с голом в текущей финальной серии КС
Аудио-версия:
Комментарии

Рссийский защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов отличился заброшенной шайбой во втором периоде второго матча финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз», который проходит в эти минуты в канадском Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс». На момент написания новости идёт второй период. Счёт 4:3 в пользу гостей.

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
07 июня 2025, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Шмидт, Родригес) – 02:07 (pp)     1:1 Кейн (Арвидссон, Бушар) – 07:39     2:1 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 09:19     2:2 Джонс (Луостаринен, Шмидт) – 11:37     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 12:37 (pp)     3:3 Куликов (Вераге, Джонс) – 28:23     3:4 Маршан (Лунделль) – 32:09 (sh)    

Таким образом, 34-летний Куликов стал первым россиянином, который забросил шайбу в текущем розыгрыше финала Кубка Стэнли. Всего среди российских хоккеистов, кроме Куликова, в решающую стадию вышли голкипер «пантер» Сергей Бобровский и нападающий канадской команды Василий Подколзин. 23-летний форвард «Ойлерз» на данный момент голов не забивал, однако набрал результативный балл в первом матче серии, отдав голевой пас.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в активе Куликова два гола и три результативные передачи в 19 матчах сезона в плей-офф НХЛ.

Материалы по теме
Во втором финальном матче Кубка Стэнли было заброшено пять шайб за первые 13 минут

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android