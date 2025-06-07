Бушар во второй раз за карьеру повторил исторический рекорд финалов КС среди защитников

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар отметился голом и двумя результативными передачами в первом периоде второго матча финала Кубка Стэнли—2025 с «Флоридой Пантерз», который проходит в эти минуты.

Таким образом, 25-летний канадец повторил исторический рекорд НХЛ по очкам среди защитников в рамках одного периода в финальных сериях Кубка Стэнли. Примечательно, что Бушар повторил данное достижение во второй раз за карьеру — ранее он делал это во втором периоде пятого матча финала Кубка Стэнли—2024.

Всего в текущем плей-офф на счету Бушара, с учётом этой игры, 18 матчей и 21 (7+14) очко.

На данный момент в матче позади два периода, счёт 4:3 в пользу «Флориды». Первый матч, который прошёл 5 июня, остался за «Эдмонтоном» (4:3 ОТ).