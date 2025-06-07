Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бушар во второй раз за карьеру повторил исторический рекорд финалов КС среди защитников

Бушар во второй раз за карьеру повторил исторический рекорд финалов КС среди защитников
Комментарии

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар отметился голом и двумя результативными передачами в первом периоде второго матча финала Кубка Стэнли—2025 с «Флоридой Пантерз», который проходит в эти минуты.

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
07 июня 2025, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Шмидт, Родригес) – 02:07 (pp)     1:1 Кейн (Арвидссон, Бушар) – 07:39     2:1 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 09:19     2:2 Джонс (Луостаринен, Шмидт) – 11:37     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 12:37 (pp)     3:3 Куликов (Вераге, Джонс) – 28:23     3:4 Маршан (Лунделль) – 32:09 (sh)    

Таким образом, 25-летний канадец повторил исторический рекорд НХЛ по очкам среди защитников в рамках одного периода в финальных сериях Кубка Стэнли. Примечательно, что Бушар повторил данное достижение во второй раз за карьеру — ранее он делал это во втором периоде пятого матча финала Кубка Стэнли—2024.

Всего в текущем плей-офф на счету Бушара, с учётом этой игры, 18 матчей и 21 (7+14) очко.

На данный момент в матче позади два периода, счёт 4:3 в пользу «Флориды». Первый матч, который прошёл 5 июня, остался за «Эдмонтоном» (4:3 ОТ).

Материалы по теме
Видео
Куликов опередил Подколзина, став первым россиянином с голом в текущей финальной серии КС
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android