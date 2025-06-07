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Драйзайтль вплотную приблизился к рекорду «Ойлерз» всех времён, установленному Гретцки

Драйзайтль вплотную приблизился к рекорду «Ойлерз» всех времён, установленному Гретцки
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Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отметился голом в большинстве в первом периоде второго матча финальной серии Кубка Стэнли—2025 с «Флоридой Пантерз», который продолжается в эти минуты.

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
07 июня 2025, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
4 : 4
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Шмидт, Родригес) – 02:07 (pp)     1:1 Кейн (Арвидссон, Бушар) – 07:39     2:1 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 09:19     2:2 Джонс (Луостаринен, Шмидт) – 11:37     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 12:37 (pp)     3:3 Куликов (Вераге, Джонс) – 28:23     3:4 Маршан (Лунделль) – 32:09 (sh)     4:4 Перри (Ньюджент-Хопкинс, Уолман) – 59:42    

Таким образом, на счету форварда стало 22 гола за карьеру при реализции лишнего в плей-офф НХЛ. Рекордсменом «нефтяников» по этому показателю является легендарный Уэйн Гретцки, на счету которого 23 шайбы.

Также в этой игре Драйзайтль записал на свой счёт результативную передачу. В текущем плей-офф, с учётом этой встречи, у него 29 (10+19) очков в 18 играх.

На данный момент в матче идёт третий период, счёт 4:3 в пользу «Флориды». Первый матч, который прошёл 5 июня, остался за «Эдмонтоном» (4:3 ОТ).

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