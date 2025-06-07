Драйзайтль вплотную приблизился к рекорду «Ойлерз» всех времён, установленному Гретцки

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль отметился голом в большинстве в первом периоде второго матча финальной серии Кубка Стэнли—2025 с «Флоридой Пантерз», который продолжается в эти минуты.

Таким образом, на счету форварда стало 22 гола за карьеру при реализции лишнего в плей-офф НХЛ. Рекордсменом «нефтяников» по этому показателю является легендарный Уэйн Гретцки, на счету которого 23 шайбы.

Также в этой игре Драйзайтль записал на свой счёт результативную передачу. В текущем плей-офф, с учётом этой встречи, у него 29 (10+19) очков в 18 играх.

На данный момент в матче идёт третий период, счёт 4:3 в пользу «Флориды». Первый матч, который прошёл 5 июня, остался за «Эдмонтоном» (4:3 ОТ).