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Эван Бушар — 7-й защитник в истории КС по скорости достижения отметки в 20 голов

Эван Бушар — 7-й защитник в истории КС по скорости достижения отметки в 20 голов
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Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар отметился голом и двумя результативными передачами в первом периоде второго матча финала Кубка Стэнли—2025 с «Флоридой Пантерз», который проходит в эти минуты.

НХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
07 июня 2025, суббота. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
4 : 4
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Шмидт, Родригес) – 02:07 (pp)     1:1 Кейн (Арвидссон, Бушар) – 07:39     2:1 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 09:19     2:2 Джонс (Луостаринен, Шмидт) – 11:37     3:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 12:37 (pp)     3:3 Куликов (Вераге, Джонс) – 28:23     3:4 Маршан (Лунделль) – 32:09 (sh)     4:4 Перри (Ньюджент-Хопкинс, Уолман) – 59:42    

Таким образом, на счету 25-летнего канадца стало 20 заброшенных шайб за карьеру в плей-офф НХЛ. На это ему потребовался 71 матч, что является седьмым по скорости результатом в истории. Быстрее всех это сделал Пол Коффи, которому для этого пришлось провести лишь 48 игр.

Всего в текущем плей-офф на счету Бушара, с учётом этой игры, 18 матчей и 21 (7+14) очко.

На данный момент в матче идёт третий период, счёт 4:3 в пользу «Флориды». Первая встреча, которая прошла 5 июня, осталась за «Эдмонтоном» (4:3 ОТ).

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