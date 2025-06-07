Эван Бушар — 7-й защитник в истории КС по скорости достижения отметки в 20 голов

Защитник «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар отметился голом и двумя результативными передачами в первом периоде второго матча финала Кубка Стэнли—2025 с «Флоридой Пантерз», который проходит в эти минуты.

Таким образом, на счету 25-летнего канадца стало 20 заброшенных шайб за карьеру в плей-офф НХЛ. На это ему потребовался 71 матч, что является седьмым по скорости результатом в истории. Быстрее всех это сделал Пол Коффи, которому для этого пришлось провести лишь 48 игр.

Всего в текущем плей-офф на счету Бушара, с учётом этой игры, 18 матчей и 21 (7+14) очко.

На данный момент в матче идёт третий период, счёт 4:3 в пользу «Флориды». Первая встреча, которая прошла 5 июня, осталась за «Эдмонтоном» (4:3 ОТ).